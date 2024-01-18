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Квартиры в Башкортостан, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Starobazanovskiy selsovet, Россия
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Starobazanovskiy selsovet, Россия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Современные апартаменты в комфортабельном комплексе Naya At District One! Доходность от 6.6%…
€732,264
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DDA Real Estate
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Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Starobazanovskiy selsovet, Россия
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Starobazanovskiy selsovet, Россия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Современные апартаменты в комфортабельном комплексе Naya At District One! Доходность от 6.6%…
€1,17 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в Башкортостан, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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