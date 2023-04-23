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Жильё в Barminskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Вилла в Barminskiy selsovet, Россия
Вилла
Barminskiy selsovet, Россия
322 м² Количество этажей 3
€ 60,853
Дом расположен в живописном, экологически чистом районе Нижегородской области в 120 км. от г…

Параметры недвижимости в Barminskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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