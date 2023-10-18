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Таунхаусы в Балтийский городской округ, Россия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Балтийск, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Балтийск, Россия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в тихом месте города Балтийска у самого залива в экологически чистом районе. На лич…
€29,100

Параметры недвижимости в Балтийский городской округ, Россия

недорогая
элитная
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