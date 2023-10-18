Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Балтийский городской округ
  5. Дома

Дома в Балтийский городской округ, Россия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Балтийск, Россия
Дом 6 комнат
Балтийск, Россия
Комнаты 6
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Бизнес с удовольствием! Согласитесь, вы часто мечтали поселиться на берегу моря и вести приб…
€137,707
Таунхаус 3 комнаты в Балтийск, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Балтийск, Россия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в тихом месте города Балтийска у самого залива в экологически чистом районе. На лич…
€29,100

Параметры недвижимости в Балтийский городской округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти