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Квартиры в Балтийский городской округ, Россия

Балтийск
3
Квартира В архив
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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Балтийск, Россия
Квартира 1 комната
Балтийск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/3
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ! Предлагаю к покупке апартаменты на у…
€54,865
Квартира 1 комната в Балтийск, Россия
Квартира 1 комната
Балтийск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/4
Продам апартаменты на берегу Балтийского моря. Дом расположен в Балтийске в уникальной эколо…
€54,579
Квартира 1 комната в Балтийск, Россия
Квартира 1 комната
Балтийск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/2
Продам апартаменты, расположенные в самой западной точке России в городе Балтийске. Здание н…
€55,195

Параметры недвижимости в Балтийский городской округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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