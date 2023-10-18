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Жильё в Балтийский городской округ, Россия

Балтийск
5
5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Балтийск, Россия
Квартира 1 комната
Балтийск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/3
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ! Предлагаю к покупке апартаменты на у…
€54,865
Квартира 1 комната в Балтийск, Россия
Квартира 1 комната
Балтийск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/4
Продам апартаменты на берегу Балтийского моря. Дом расположен в Балтийске в уникальной эколо…
€54,579
Квартира 1 комната в Балтийск, Россия
Квартира 1 комната
Балтийск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/2
Продам апартаменты, расположенные в самой западной точке России в городе Балтийске. Здание н…
€55,195
Дом 6 комнат в Балтийск, Россия
Дом 6 комнат
Балтийск, Россия
Комнаты 6
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Бизнес с удовольствием! Согласитесь, вы часто мечтали поселиться на берегу моря и вести приб…
€137,707
Таунхаус 3 комнаты в Балтийск, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Балтийск, Россия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в тихом месте города Балтийска у самого залива в экологически чистом районе. На лич…
€29,100

Типы недвижимости в Балтийский городской округ

квартиры

Параметры недвижимости в Балтийский городской округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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