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Жильё в Балканский округ, Россия

1 объект найдено
Комната 5 комнат в Балканский округ, Россия
Комната 5 комнат
Балканский округ, Россия
Число комнат 5
Площадь 70 м²
Этаж 3/14
Объект представляет собой отдельную полноценную однокомнатную квартиру со своим санузлом …
€51,677
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Параметры недвижимости в Балканский округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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