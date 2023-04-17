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Купить квартира-студия в городской округ Балашиха, Россия

Балашиха
9
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9 объектов найдено
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 83 м²
€ 162,381
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 66 м²
€ 139,062
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 66 м²
€ 138,010
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 77 м²
€ 156,262
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 57 м²
€ 135,286
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 124 м²
€ 223,697
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 54 м²
€ 122,881
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 83 м²
€ 159,294
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 119 м²
€ 214,511
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…

Параметры недвижимости в городской округ Балашиха, Россия

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