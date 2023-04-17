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Купить квартира-студия в Балашиха, Россия

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9 объектов найдено
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 83 м²
€ 164,125
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 66 м²
€ 140,555
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 66 м²
€ 139,492
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 77 м²
€ 157,940
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 57 м²
€ 136,739
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 124 м²
€ 226,099
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 54 м²
€ 124,200
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 83 м²
€ 161,005
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 119 м²
€ 216,815
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…

Параметры недвижимости в Балашиха, Россия

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