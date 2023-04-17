Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. городской округ Балашиха
  5. Балашиха
  6. Дома

Купить дом в Балашиха, Россия

2 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Балашиха, Россия
Дом 3 комнаты
Балашиха, Россия
3 Количество комнат 123 м² Количество этажей 23
€ 257,611
Продаётся привлекательная квартира - пентхаус, расположенная на 22-23 этаже монолитно-кирп…
Дом 1 комнатав Балашиха, Россия
Дом 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 31 м² Количество этажей 12
€ 77,865
Продается однокомнатная квартира ,в новом доме, на первом этаже, с ремонтом от застройщика. …

Параметры недвижимости в Балашиха, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти