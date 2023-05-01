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Дома в Балахнинский район, Россия

1 объект найдено
Дом в Балахнинский район, Россия
Дом
Балахнинский район, Россия
150 м² Количество этажей 1
€ 53,058
Продам дом в д. Смирино. Очень удобный подъезд, хорошее место для малого бизнеса

Параметры недвижимости в Балахнинский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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