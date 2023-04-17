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Купить дом в Багратионовский городской округ, Россия

Корнево
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3 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Багратионовский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Багратионовский городской округ, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 47,444
Дом в продаже Ладушки - уютный комплекс для жизни. Частный, исторический дом в Ладушкинском …
Дом 4 комнатыв Корнево, Россия
Дом 4 комнаты
Корнево, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 117,215
Продам дом немецкой постройки в п.Корнево Багратионовского р-на. Общая площадь дома: 385 кв.…
Дом 4 комнатыв Партизанское, Россия
Дом 4 комнаты
Партизанское, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 51,910
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Параметры недвижимости в Багратионовский городской округ, Россия

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с бассейном
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