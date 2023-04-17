Купить недвижимость в Багратионовский городской округ, Россия

Дом 4 комнаты Партизанское, Россия 4 Количество комнат Количество этажей 2

€ 51,910

РАССМОТРИМ ВАРИАНТ ОБМЕНА НА 2к КВАРТИРУ С ВАШЕЙ ДОПЛАТОЙ 2 000 000 или НА 2 КВАРТИРЫ (2кк и…