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Купить недвижимость в Арзамасский район, Россия

Chernuhinskiy selsovet
3
Lomovskiy selsovet
1
4 объекта найдено
Домв Lomovskiy selsovet, Россия
Дом
Lomovskiy selsovet, Россия
120 м² Количество этажей 2
€ 55,784
Живописное место, рядом 3 озера, Храм 1862 г., река Сережа, лес, асфальт до дома.   На участ…
Домв Chernuhinskiy selsovet, Россия
Дом
Chernuhinskiy selsovet, Россия
33 м² Количество этажей 1
€ 4,463
Для любителей отдыха подальше от города!Продается дом  под ремонт   в деревне Меньщиково.Дер…
Домв Chernuhinskiy selsovet, Россия
Дом
Chernuhinskiy selsovet, Россия
34 м² Количество этажей 1
€ 33,471
Для любителей отдыха подальше от города! Продается капитальный   дом  современной постройки…
Домв Чернуха, Россия
Дом
Чернуха, Россия
53 м² Количество этажей 1
€ 13,946
Продаю дом 54 кв.м., рубленный пятистенок 9х6 на участке 2500 кв.м.: зал 4х4 кв.м. комна…

Параметры недвижимости в Арзамасский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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