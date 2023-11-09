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Жильё в городской округ Арзамас, Россия

1 объект найдено
Квартира в Арзамас, Россия
Квартира
Арзамас, Россия
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Просторная квартира с изолированными комнатами. Удобное месторасположения дома.  Квартира …
€38,548

Параметры недвижимости в городской округ Арзамас, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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