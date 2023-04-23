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Таунхаусы в Апрелевка, Россия

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Апрелевка, Россия
Таунхаус 5 комнат
Апрелевка, Россия
5 Количество комнат 127 м² Количество этажей 3
€ 320,864
Код объекта в БД Агентства: 719-801, Киевское шоссе, 29 км от МКАД, Парк Апрель КП (Апрелевк…
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