Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Ломоносовский район
  5. Anninskoe gorodskoe poselenie

Купить недвижимость в Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия

4 объекта найдено
Дом 6 комнатв Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 6 комнат
Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
6 Количество комнат 338 м² 1/2 Этаж
€ 152,849
Продается недостроенный 2-х этажный жилой дом из красного кирпича площадью 338 кв.м. Выпо…
Дом 3 комнатыв Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 94 м² 1/2 Этаж
€ 47,974
Заезжай и живи !!! Уникальное предложение! ДНП в котеджном посёлке " Город на ладони"…
Домв Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
119 м²
€ 129,419
Арт. 26198204 В продаже новый двухэтажный дом 119 м2 на участке ИЖС 7,5 соток в деревне Пес…
Дом 4 комнатыв Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 100,412
Предлагается к продаже зимний дом для постоянного проживания ОП 120 кв м  в Ломон…

Параметры недвижимости в Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти