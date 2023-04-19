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Купить квартиру в Андреевка, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Андреевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Андреевка, Россия
2 Количество комнат 71 м² 8/17 Этаж
€ 89,111
ПРОСТОРНАЯ двухкомнатная КВАРТИРА НА 8 ЭТАЖЕ В ТИХОМ ДВОРИКЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НЕДАЛЕКО ОТ СТА…
Квартира 1 комнатав Андреевка, Россия
Квартира 1 комната
Андреевка, Россия
1 Количество комнат 50 м² 16/16 Этаж
€ 72,402
ПРОСТОРНАЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА 16 ЭТАЖЕ В ТИХОМ ДВОРИКЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НЕДАЛЕКО ОТ СТ…
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