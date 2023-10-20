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Дома в Andreevskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Andreevskiy selsovet, Россия
Дом
Andreevskiy selsovet, Россия
Площадь 36 м²
Количество этажей 1
Чистая продажа. Продается дом с земельным участком.  Газ на границе участка.  Отопление…
€6,299

Параметры недвижимости в Andreevskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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