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Купить дом в Агалатовское сельское поселение, Россия

6 объектов найдено
Домв Агалатовское сельское поселение, Россия
Дом
Агалатовское сельское поселение, Россия
186 м²
€ 303,063
Арт. 41860456 Вашему вниманию предлагается уютный загородный дом! Расположен в благоустро…
Домв Вартемяги, Россия
Дом
Вартемяги, Россия
310 м²
€ 263,777
Арт. 39547053 Предлагаем вашему вниманию банный комплекс с бассейном и собственным выходом …
Домв Вартемяги, Россия
Дом
Вартемяги, Россия
150 м²
€ 162,756
В 10 минутах от города по Новоприозерскому шоссе в посёлке Вартемяги продается загородный до…
Домв Агалатовское сельское поселение, Россия
Дом
Агалатовское сельское поселение, Россия
409 м²
€ 550,002
Арт. 3360204 Предлагается к продаже готовый коттедж в заселенном поселке «премиум класса», …
Домв Агалатовское сельское поселение, Россия
Дом
Агалатовское сельское поселение, Россия
409 м²
€ 617,350
Арт. 3359880 Предлагается к продаже готовый коттедж в заселенном поселке «премиум класса», …
Домв Агалатовское сельское поселение, Россия
Дом
Агалатовское сельское поселение, Россия
306 м²
€ 639,799
Арт. 3356920 Дом по индивидуальному дизайн-проекту из клееного бруса с выходом к водоему! О…

Параметры недвижимости в Агалатовское сельское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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