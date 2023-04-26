Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Приволжский федеральный округ
Кстовский район
Afoninskiy selsovet
Таунхаусы
Таунхаусы в Afoninskiy selsovet, Россия
Таунхаус
Очистить
18 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Таунхаус
Afonino, Россия
92 м²
Количество этажей 2
€ 122,645
Продаётся таунхаус на этапе строительства в коттеджном посёлке "Баден-Баден" общей площадью …
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м²
Количество этажей 3
€ 94,771
Продаётся таунхаус на этапе строительства в КП "Баден-Баден" общей площадью 73 кв. м. с прил…
Таунхаус
Afonino, Россия
150 м²
Количество этажей 3
€ 89,196
Продаётся 3-х этажный таунхаус на этапе строительства.Таунхаус находится в очень перспективн…
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м²
Количество этажей 2
€ 144,230
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаус
Afonino, Россия
131 м²
Количество этажей 2
€ 157,097
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден…
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м²
Количество этажей 3
€ 106,232
Акция 10% скидка!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м²
Количество этажей 3
€ 122,533
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м²
Количество этажей 3
€ 95,251
Акция!!! В честь праздновая 10-летия компании ЕвроДом на данную секцию действует скидка 10%!…
Таунхаус
Afonino, Россия
265 м²
Количество этажей 3
€ 92,541
Продаю таунхаус: Нижегородская область, Кстовский р-н, сельское поселение Афонинский сельсов…
Таунхаус
Afonino, Россия
241 м²
Количество этажей 2
€ 154,979
Продается одна половина в Коттедже-Дуплексе в коттеджном поселке Зеленый дол. Адрес Радужн…
Таунхаус
Afonino, Россия
131 м²
Количество этажей 3
€ 148,013
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус
Afonino, Россия
109 м²
Количество этажей 2
€ 150,407
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м²
Количество этажей 2
€ 123,617
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м²
Количество этажей 3
€ 133,998
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м²
Количество этажей 2
€ 108,133
Дом сдан! Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договор…
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м²
Количество этажей 2
€ 89,753
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м²
Количество этажей 3
€ 99,178
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус
Afonino, Россия
265 м²
Количество этажей 3
€ 79,162
Продаю таунхаус в Афонино на улице Восточной вторая секция в ряду из 8 штук. Этажность: под…
Параметры недвижимости в Afoninskiy selsovet, Россия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты