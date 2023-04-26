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Таунхаусы в Afoninskiy selsovet, Россия

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18 объектов найдено
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
92 м² Количество этажей 2
€ 122,645
Продаётся таунхаус на этапе строительства в коттеджном посёлке "Баден-Баден" общей площадью …
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 94,771
Продаётся таунхаус на этапе строительства в КП "Баден-Баден" общей площадью 73 кв. м. с прил…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
150 м² Количество этажей 3
€ 89,196
Продаётся 3-х этажный таунхаус на этапе строительства.Таунхаус находится в очень перспективн…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 2
€ 144,230
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
131 м² Количество этажей 2
€ 157,097
Акция 10% скидка!!!  Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 106,232
Акция 10% скидка!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден.  …
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 3
€ 122,533
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 3
€ 95,251
Акция!!! В честь праздновая 10-летия компании ЕвроДом на данную секцию действует скидка 10%!…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
265 м² Количество этажей 3
€ 92,541
Продаю таунхаус: Нижегородская область, Кстовский р-н, сельское поселение Афонинский сельсов…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
241 м² Количество этажей 2
€ 154,979
Продается одна половина в Коттедже-Дуплексе в коттеджном поселке Зеленый дол.   Адрес Радужн…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
131 м² Количество этажей 3
€ 148,013
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
109 м² Количество этажей 2
€ 150,407
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 2
€ 123,617
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 3
€ 133,998
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 2
€ 108,133
Дом сдан! Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договор…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 2
€ 89,753
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 99,178
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
265 м² Количество этажей 3
€ 79,162
Продаю таунхаус в Афонино на улице Восточной вторая секция в ряду из 8 штук. Этажность: под…

Параметры недвижимости в Afoninskiy selsovet, Россия

недорогая
элитная
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