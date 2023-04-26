Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Кстовский район
  5. Afoninskiy selsovet
  6. Квартиры

Квартиры в Afoninskiy selsovet, Россия

Квартира В архив
Очистить
9 объектов найдено
Квартира в Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
16 м² 15/22 Этаж
€ 38,800
Продается чистая, светлая, уютная квартира-студия по адресу: ул. Красная Поляна, дом 4.    В…
Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
38 м² 14/19 Этаж
€ 46,382
В ЖК Анкудиновский парк продаётся просторная однокомнатная квартира с евро-планировкой (кухн…
Квартира в Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
21 м² 16/25 Этаж
€ 38,800
В свободной продаже уютная студия в жилом комплексе "Красная Поляна" с хорошим ремонтом. Ут…
Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
40 м² 14/25 Этаж
€ 54,075
продаю 1 комнатную квартиру в ЖК "Анкудиновский парк".   Дом сдан. Чистовая отделка от застр…
Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
21 м² 11/25 Этаж
€ 37,351
Продается Студия на 11 этаже в сданном доме свечка в ЖК Анкудиновский парк, улица Русская до…
Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
35 м² 21/26 Этаж
€ 48,500
Продаю   1-комнатную квартиру в ЖК Анкудиновский парк. Квартира на 21 этаже 26-этажного стро…
Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
26 м² 5/26 Этаж
€ 41,811
ЖК "Анкудиновский парк" Предлагается к продаже студия в самом стильном и комфортном для про…
Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
24 м² 7/26 Этаж
€ 42,926
ЖК "Анкудиновский парк Предлагается к продаже студия в самом стильном и комфортном для прож…
Квартира в Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
130 м² 3/3 Этаж
€ 128,220
Продается квартира в загородном доме, расположенном в поселке Зеленый Дол на границе Нижнего…

Параметры недвижимости в Afoninskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти