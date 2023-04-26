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Россия
Приволжский федеральный округ
Кстовский район
Afoninskiy selsovet
Квартиры
Квартиры в Afoninskiy selsovet, Россия
Квартира
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9 объектов найдено
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Квартира
Afonino, Россия
16 м²
15/22 Этаж
€ 38,800
Продается чистая, светлая, уютная квартира-студия по адресу: ул. Красная Поляна, дом 4. В…
Квартира
Ankudinovka, Россия
38 м²
14/19 Этаж
€ 46,382
В ЖК Анкудиновский парк продаётся просторная однокомнатная квартира с евро-планировкой (кухн…
Квартира
Afonino, Россия
21 м²
16/25 Этаж
€ 38,800
В свободной продаже уютная студия в жилом комплексе "Красная Поляна" с хорошим ремонтом. Ут…
Квартира
Ankudinovka, Россия
40 м²
14/25 Этаж
€ 54,075
продаю 1 комнатную квартиру в ЖК "Анкудиновский парк". Дом сдан. Чистовая отделка от застр…
Квартира
Ankudinovka, Россия
21 м²
11/25 Этаж
€ 37,351
Продается Студия на 11 этаже в сданном доме свечка в ЖК Анкудиновский парк, улица Русская до…
Квартира
Ankudinovka, Россия
35 м²
21/26 Этаж
€ 48,500
Продаю 1-комнатную квартиру в ЖК Анкудиновский парк. Квартира на 21 этаже 26-этажного стро…
Квартира
Ankudinovka, Россия
26 м²
5/26 Этаж
€ 41,811
ЖК "Анкудиновский парк" Предлагается к продаже студия в самом стильном и комфортном для про…
Квартира
Ankudinovka, Россия
24 м²
7/26 Этаж
€ 42,926
ЖК "Анкудиновский парк Предлагается к продаже студия в самом стильном и комфортном для прож…
Квартира
Afonino, Россия
130 м²
3/3 Этаж
€ 128,220
Продается квартира в загородном доме, расположенном в поселке Зеленый Дол на границе Нижнего…
Параметры недвижимости в Afoninskiy selsovet, Россия
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