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Жильё в Afoninskiy selsovet, Россия

32 объекта найдено
Квартира в Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
16 м² 15/22 Этаж
€ 38,800
Продается чистая, светлая, уютная квартира-студия по адресу: ул. Красная Поляна, дом 4.    В…
Дом в Afoninskiy selsovet, Россия
Дом
Afoninskiy selsovet, Россия
7 м² Количество этажей 1
€ 8,920
Продается сад с земельным участком по адресу: Нижний Новгород, поселок Черепичный, товарищес…
Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
38 м² 14/19 Этаж
€ 46,382
В ЖК Анкудиновский парк продаётся просторная однокомнатная квартира с евро-планировкой (кухн…
Квартира в Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
21 м² 16/25 Этаж
€ 38,800
В свободной продаже уютная студия в жилом комплексе "Красная Поляна" с хорошим ремонтом. Ут…
Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
40 м² 14/25 Этаж
€ 54,075
продаю 1 комнатную квартиру в ЖК "Анкудиновский парк".   Дом сдан. Чистовая отделка от застр…
Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
21 м² 11/25 Этаж
€ 37,351
Продается Студия на 11 этаже в сданном доме свечка в ЖК Анкудиновский парк, улица Русская до…
Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
35 м² 21/26 Этаж
€ 48,500
Продаю   1-комнатную квартиру в ЖК Анкудиновский парк. Квартира на 21 этаже 26-этажного стро…
Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
26 м² 5/26 Этаж
€ 41,811
ЖК "Анкудиновский парк" Предлагается к продаже студия в самом стильном и комфортном для про…
Дом в Ankudinovka, Россия
Дом
Ankudinovka, Россия
20 м²
€ 28,989
продаётся участок в садовом товариществе Маяк, назначение - личное подсобное хозяйство, т.е …
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
92 м² Количество этажей 2
€ 122,645
Продаётся таунхаус на этапе строительства в коттеджном посёлке "Баден-Баден" общей площадью …
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 94,771
Продаётся таунхаус на этапе строительства в КП "Баден-Баден" общей площадью 73 кв. м. с прил…
Дом в Afoninskiy selsovet, Россия
Дом
Afoninskiy selsovet, Россия
161 м² Количество этажей 2
€ 143,829
В КП Марсово поле продается  2-этажный дом общей площадью 161 кв. м. с прилегающим к нему зе…
Дом в Afonino, Россия
Дом
Afonino, Россия
121 м² Количество этажей 1
€ 110,380
В КП Марсово поле продается  1-этажный дом общей площадью 121 кв. м. с прилегающим к нему зе…
Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
24 м² 7/26 Этаж
€ 42,926
ЖК "Анкудиновский парк Предлагается к продаже студия в самом стильном и комфортном для прож…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
150 м² Количество этажей 3
€ 89,196
Продаётся 3-х этажный таунхаус на этапе строительства.Таунхаус находится в очень перспективн…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 2
€ 144,230
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
131 м² Количество этажей 2
€ 157,097
Акция 10% скидка!!!  Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 106,232
Акция 10% скидка!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден.  …
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 3
€ 122,533
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 3
€ 95,251
Акция!!! В честь праздновая 10-летия компании ЕвроДом на данную секцию действует скидка 10%!…
Дом в Afonino, Россия
Дом
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 99,178
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
265 м² Количество этажей 3
€ 92,541
Продаю таунхаус: Нижегородская область, Кстовский р-н, сельское поселение Афонинский сельсов…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
241 м² Количество этажей 2
€ 154,979
Продается одна половина в Коттедже-Дуплексе в коттеджном поселке Зеленый дол.   Адрес Радужн…
Квартира в Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
130 м² 3/3 Этаж
€ 128,220
Продается квартира в загородном доме, расположенном в поселке Зеленый Дол на границе Нижнего…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
131 м² Количество этажей 3
€ 148,013
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
109 м² Количество этажей 2
€ 150,407
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 2
€ 123,617
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 3
€ 133,998
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 2
€ 108,133
Дом сдан! Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договор…
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 2
€ 89,753
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…

Параметры недвижимости в Afoninskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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