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Количество комнат в Адмиралтейский район, Россия

округ Коломна
5
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5 объектов найдено
Комната 9 комнат в округ Коломна, Россия
Комната 9 комнат
округ Коломна, Россия
Комнаты 9
Площадь 222 м²
Этаж 4/5
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА! Продаются 2 комнаты 26,1+10,1 м.кв. в 9-ти комнатной квартире, дом кирпичны…
€37,756
Комната 4 комнаты в округ Коломна, Россия
Комната 4 комнаты
округ Коломна, Россия
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Этаж 3/5
Продаётся 2 комнаты в 4-комн. квартире, 35 м² Продаётся 2е комнаты площадью 35 метров в 4…
€40,660
Комната 3 комнаты в округ Коломна, Россия
Комната 3 комнаты
округ Коломна, Россия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Этаж 3/5
Продаётся комната площадью 12.7 метров в 3х комнатной квартире общей площадью 94.4м²,Рядом …
€17,426
Комната 7 комнат в округ Коломна, Россия
Комната 7 комнат
округ Коломна, Россия
Комнаты 7
Площадь 221 м²
Этаж 3/7
Это одно из лучших и интересных предложений уютной комнаты в живописной Коломне с шикарным…
€26,138
Комната 4 комнаты в округ Коломна, Россия
Комната 4 комнаты
округ Коломна, Россия
Комнаты 4
Площадь 142 м²
Этаж 5/5
Арт. 25843469. Продаётся комната 21,6м в малонаселённой квартире (в каждой комнате проживает…
€27,909

Параметры недвижимости в Адмиралтейский район, Россия

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