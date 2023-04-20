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Купить недвижимость в Абабковский сельсовет, Россия

1 объект найдено
в Абабковский сельсовет, Россия
Абабковский сельсовет, Россия
37 м² Количество этажей 1
€ 4,790
Продаю 1/2 часть дома в д. Гомзово Павловского р-на. От Н. Новгорода 50 км., от г. Ворсма 8 …

Параметры недвижимости в Абабковский сельсовет, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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