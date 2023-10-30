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Виллы в Констанца, Румыния

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1 объект найдено
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Costinesti, Румыния
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Costinesti, Румыния
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 422 м²
Количество этажей 2
Golful French Villa for sale with built-up area of 422 square meters. Land area 510 square m…
€450,000

Параметры недвижимости в Констанца, Румыния

с видом на море
недорогая
элитная
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