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Квартиры в Румынии

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Бухарест, Румыния
Квартира 2 комнаты
Бухарест, Румыния
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Цена по запросу
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Квартира 2 спальни в Кэлэраши, Румыния
Квартира 2 спальни
Кэлэраши, Румыния
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
Двухкомнатная квартира в новом комплексе г. Бухарест Третий этаж. 68 квадратных метров…
€140,000
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Параметры недвижимости в Румынии

недорогая
элитная

Апартаменты в Румынии: доступное жилье в перспективной европейской стране

Из-за дешевых цен недвижимость в Румынии выглядит привлекательной для многих иностранных покупателей. Стоимость квадратных метров здесь значительно ниже, чем в других государствах Восточной Европы. За 70-80 тысяч евро в Румынии можно приобрести вполне приличные двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Покупать жилые и коммерческие объекты допускается не только за наличные, но и в ипотеку. Для иностранцев в стране действует несколько выгодных кредитных программ. Из документов необходим только паспорт. ВНЖ и ПМЖ для участия в ипотеке банки не требуют.

Где лучше купить квартиру в Румынии

Наиболее популярные места для приобретения квадратных метров следующие:

  • Бухарест — столица и основной финансовый центр страны. Здесь наблюдаются самые высокие цены на жилье в Румынии.
  • Констанца — известный курорт на Черноморском побережье. Иностранцы часто покупают в этом городе элитные виллы и коттеджи.
  • Мамая — самая популярная курортная зона в стране. Купленную здесь однокомнатную квартиру или небольшой дом можно выгодно сдавать в аренду туристам.

Преимущества для иностранных инвесторов

Рынок недвижимости в Румынии — один из самых перспективных в Европе. Каждый год цены на жилплощадь здесь увеличиваются примерно на 5-10%. Кроме того, в стране достаточно низкие налоги на покупку жилья. Для иностранцев они не превышают 7% от стоимости квартиры в Румынии. Среди дополнительных преимуществ от проживания в этой европейской стране можно отметить мягкий климат, хорошую медицину и доступные цены на главные продукты питания.

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