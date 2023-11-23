Апартаменты в Румынии: доступное жилье в перспективной европейской стране

Из-за дешевых цен недвижимость в Румынии выглядит привлекательной для многих иностранных покупателей. Стоимость квадратных метров здесь значительно ниже, чем в других государствах Восточной Европы. За 70-80 тысяч евро в Румынии можно приобрести вполне приличные двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Покупать жилые и коммерческие объекты допускается не только за наличные, но и в ипотеку. Для иностранцев в стране действует несколько выгодных кредитных программ. Из документов необходим только паспорт. ВНЖ и ПМЖ для участия в ипотеке банки не требуют.

Где лучше купить квартиру в Румынии

Наиболее популярные места для приобретения квадратных метров следующие:

Бухарест — столица и основной финансовый центр страны. Здесь наблюдаются самые высокие цены на жилье в Румынии.

Констанца — известный курорт на Черноморском побережье. Иностранцы часто покупают в этом городе элитные виллы и коттеджи.

Мамая — самая популярная курортная зона в стране. Купленную здесь однокомнатную квартиру или небольшой дом можно выгодно сдавать в аренду туристам.

Преимущества для иностранных инвесторов

Рынок недвижимости в Румынии — один из самых перспективных в Европе. Каждый год цены на жилплощадь здесь увеличиваются примерно на 5-10%. Кроме того, в стране достаточно низкие налоги на покупку жилья. Для иностранцев они не превышают 7% от стоимости квартиры в Румынии. Среди дополнительных преимуществ от проживания в этой европейской стране можно отметить мягкий климат, хорошую медицину и доступные цены на главные продукты питания.