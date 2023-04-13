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Купить пентхаус с бассейном в West, Португалия

Cascais
2
Cascais e Estoril
2
Arroios
1
Campo de Ourique
1
Misericordia
1
Santa Maria Maior
1
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5 объектов найдено
Пентхаус 4 спальнив Cascais, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
211 м²
€ 2,778,000
 Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором…
Пентхаус 6 спаленв West, Португалия
Пентхаус 6 спален
West, Португалия
857 м²
€ 7,950,000
Пентхаус расположен в популярном районе Лиссабона, на первой линии реки, рядом с исторически…
Пентхаус 4 спальнив Campo de Ourique, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
356 м²
€ 3,250,000
Квартира с 4 спальнями площадью  356 м2, с балконом, террасой 60 м2, бассейно…
Пентхаус 4 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
238 м²
€ 5,095,000
Двухуровневая квартира с 4 спальнями и 3 ванными,  с огромной открытой террасой и …
Пентхаус 3 спальнив Cascais, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
198 м²
€ 3,390,000
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…

Параметры недвижимости в West, Португалия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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