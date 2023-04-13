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Купить пентхаус возле озера в West, Португалия

Cascais
2
Cascais e Estoril
2
Arroios
1
Campo de Ourique
1
Misericordia
1
Santa Maria Maior
1
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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальнив Misericordia, Португалия
Пентхаус 2 спальни
Misericordia, Португалия
120 м²
€ 1,500,000
Новостройка в Lapa, с гаражом и видом на реку Тежу. Последний 5 этаж.Престижное и очень благ…

Параметры недвижимости в West, Португалия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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