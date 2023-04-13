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Купить дом с бассейном в West, Португалия

Cascais
68
Santa Maria Maior
68
Cascais e Estoril
51
Синтра
7
Oeiras
6
Estrela
4
Marvila
3
Misericordia
3
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37 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
266 м²
€ 1,490,000
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
261 м²
€ 2,000,000
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
416 м²
€ 1,400,000
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Ко…
Вилла 3 спальнив Alcoitao, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcoitao, Португалия
176 м²
€ 1,803,000
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
Вилла 4 спальнив Porto Salvo, Португалия
Вилла 4 спальни
Porto Salvo, Португалия
185 м²
€ 1,356,200
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
Вилла 5 спаленв Estrela, Португалия
Вилла 5 спален
Estrela, Португалия
292 м²
€ 2,430,000
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с общей внешней площадью 102 кв.м и 3 па…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
€ 1,595,000
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
337 м²
€ 650,000
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПост…
Вилла 4 спальнив Alcoitao, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
282 м²
€ 2,050,000
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
Вилла 4 спальнив Oeiras, Португалия
Вилла 4 спальни
Oeiras, Португалия
227 м²
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни триплекс площадью 227 кв.м., с 4 парковочными местами, 2 балконами и садом п…
Вилла 3 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
275 м²
€ 1,050,000
Новый кондоминиум Penha Longa Valley состоит из 11 вилл, каждая из которых имеет площад…
Вилла 4 спальнив Sao Domingos de Rana, Португалия
Вилла 4 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
214 м²
€ 870,000
Отдельная строящаяся вилла с современными линиями, расположенная на участке площадью 317 кв.…
Вилла 4 спальнив Atalaia, Португалия
Вилла 4 спальни
Atalaia, Португалия
196 м²
€ 530,000
Вилла с видом на море недалеко от Прайя-да-Арейя-Бранка, Лоринья.В  кондоминиуме с общи…
Вилла 4 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
264 м²
€ 2,200,000
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
Дуплекс 3 спальнив Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
238 м²
€ 1,150,000
Новая квартира3 спальни  в жилом комплексе Belém RiversideКомплекс располож…
Вилла 3 спальнив Lourinha, Португалия
Вилла 3 спальни
Lourinha, Португалия
322 м²
€ 620,000
Современная и роскошная вилла в прекрасном месте на вершине холма с панорамным видом на Атла…
Вилла 4 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
341 м²
€ 1,070,000
Castelhana Residences - это новый комплекс, состоящий из 6 вилл  премиум-качества,…
Вилла 4 спальнив Alcoitao, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
430 м²
€ 1,680,000
Этот роскошный дом площадью 430 кв.м находится в эксклюзивном кондоминиуме с бассейном и час…
Таунхаус 3 спальнив Alcoitao, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Alcoitao, Португалия
297 м²
€ 1,170,000
Таунхаус 3 этажа -  цокольный этаж с гаражом, первый и второй этажи.В цо…
Дуплекс 4 спальнив Sao Vicente, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Sao Vicente, Португалия
310 м²
€ 1,760,000
Эти апартаменты очень удачно расположены в здании на берегу реки, принадлежат комплексу…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
225 м²
€ 3,100,000
Вилла с 3 спальнями площадью 225 кв.м, совершенно новая, с 3 парковочными местами, террасами…
Вилла 3 спальнив Estoril, Португалия
Вилла 3 спальни
Estoril, Португалия
395 м²
€ 1,990,000
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
Дуплекс 4 спальнив Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
185 м²
€ 925,000
Фантастический дуплекс с4 спальнями в отличном месте .В квартире 2 превосходных южных т…
Вилла 5 спаленв Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
257 м²
€ 2,200,000
Современный светлый  дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться…
Дуплекс 3 спальнив Estrela, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Estrela, Португалия
238 м²
€ 1,150,000
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…
Вилла 3 спальнив Rio de Mouro, Португалия
Вилла 3 спальни
Rio de Mouro, Португалия
187 м²
€ 690,000
Расположенный в Rio de Mouro, все более популярном районе, Quinta da Azenha сочетает в себе&…
Домв Sintra, Португалия
Дом
Sintra, Португалия
193 м²
€ 580,000
Шикарная вилла с 5 комнатами, расположенная в Синтре, совсем рядом с парком. Имеет 2…
Домв Cascais, Португалия
Дом
Cascais, Португалия
229 м²
€ 1,770,000
Вилла с 6 комнатами в частном кондоминиуме, в отличном месте Эшторила. Вставлен в участок зе…
Домв Cascais, Португалия
Дом
Cascais, Португалия
229 м²
€ 2,080,000
Вилла с 6 комнатами в частном кондоминиуме, в отличном месте Эшторила. Вставлен в земельный …
Домв Cascais, Португалия
Дом
Cascais, Португалия
229 м²
€ 1,670,000
Вилла с 6 комнатами в частном кондоминиуме, в отличном месте Эшторила. Вставлен в участок зе…

Параметры недвижимости в West, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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