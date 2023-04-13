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Купить дом в West, Португалия

Cascais
68
Santa Maria Maior
68
Cascais e Estoril
51
Синтра
7
Oeiras
6
Estrela
4
Marvila
3
Misericordia
3
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191 объект найдено
Вилла 3 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
266 м²
€ 1,490,000
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
261 м²
€ 2,000,000
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
Вилла 3 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
360 м²
€ 1,850,000
Вилла расположена в районе курорта  Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
416 м²
€ 1,400,000
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Ко…
Вилла 3 спальнив Alcoitao, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcoitao, Португалия
176 м²
€ 1,803,000
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 225 м²
€ 3,200,000
Marinha Prime Development, представляет современный архитектурный дизайн, который обращается…
Таунхаус 4 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
€ 525,000
Вилла в современном стиле, построенная из высококачественных материалов, недалеко от центра …
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 585 м²
€ 3,200,000
Красивая вилла с 3 спальнями, класса люкс, расположенная в регионе Лиссабона, Кашкайш!!! …
Вилла 8 спаленв Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 8 спален
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 523 м²
€ 495,000
Традиционная португальская усадьба состоит из трех этажей, на первом этаже есть два отдельны…
Вилла 4 спальнив Porto Salvo, Португалия
Вилла 4 спальни
Porto Salvo, Португалия
185 м²
€ 1,356,200
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 193 м²
€ 1,170,000
Дом с земельным участком 4590м2 и гаражом 100м2. Состоит из двух этажей: На первом этаже …
Таунхаус 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 71 м²
€ 150,000
Таунхаус в состоянии руин для восстановления, с утвержденным проектом, в центре Фару. Двух…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат 299 м²
€ 2,500,000
Вилла расположена в тихом жилом районе на окраине Лагоса. Его окрестности - это сельская мес…
Вилла 5 спаленв Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 5 спален
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат 410 м²
€ 3,800,000
Отличная вилла, которая сочетает в себе современность и деревенский стиль в идеальном сочета…
Вилла 6 спаленв Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 6 спален
Santa Maria Maior, Португалия
7 ванных комнат
€ 2,900,000
Contemporary style villa with 6 en suite bedrooms, a fully equipped kitchen, laundry room, a…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 ванных комнат 198 м²
€ 1,250,000
Недавно отремонтированная недвижимость, расположенная в одном из лучших мест в Лагосе. Рай…
Вилла 5 спаленв Estrela, Португалия
Вилла 5 спален
Estrela, Португалия
292 м²
€ 2,430,000
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с общей внешней площадью 102 кв.м и 3 па…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
€ 1,595,000
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
337 м²
€ 650,000
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПост…
Таунхаус 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 140 м²
€ 675,000
Расположенный в деревне Карвуэйру, этот роскошный туристический курорт с видом на море и пол…
Вилла 4 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат 295 м²
€ 2,600,000
Отличная современная вилла с отличным пребыванием на солнце, расположенная в Феррагуду всего…
Таунхаус 1 спальняв Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 50 м²
€ 115,000
Расположенный в самом сердце региона Алентежу, этот дом с типичными следами, был предметом т…
Вилла 4 спальнив Alcoitao, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
282 м²
€ 2,050,000
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
Вилла 5 спаленв Estrela, Португалия
Вилла 5 спален
Estrela, Португалия
292 м²
€ 2,435,000
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с  участком 102 кв.м и 3 парковочны…
Таунхаус 4 спальнив Cascais, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
4 ванных комнат 503 м²
€ 2,500,000
Таунхаус с 4 спальнями - На продажу - Кашкайш, Португалия Роскошные удобства включают тренаж…
Вилла 5 спаленв West, Португалия
Вилла 5 спален
West, Португалия
5 ванных комнат 638 м²
€ 4,950,000
Захватывающая вилла выделяется на участке 710 м ² в эксклюзивном районе Рестело. Район тихий…
Вилла 6 спаленв Cascais, Португалия
Вилла 6 спален
Cascais, Португалия
6 ванных комнат 269 м²
€ 1,950,000
Cascais Portugal предлагает кровати в стиле Villa Chalet 6, бассейн рядом с пляжем Эшторил и…
Вилла 3 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
3 ванных комнат 317 м²
€ 960,000
3 Вилла для спальни на продажу Juzo Village, Кашкайш, Португалия. красивая полностью отремон…
Вилла 4 спальнив Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
6 ванных комнат 449 м²
€ 1,900,000
Fantastic Villa, in Birre distributed over 3 floors. With 4 Suites, large Living Room, Kitch…
Вилла 5 спаленв Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
8 ванных комнат 384 м²
€ 4,500,000
Если вы ищете роскошь жизни со спокойствием природы, в роскошной вилле в нескольких минутах …

Параметры недвижимости в West, Португалия

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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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