Купить дуплекс с видом на море в West, Португалия

Квартира 3 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия 4 Количество комнат 4 ванных комнат 228 м² 3/3 Этаж

€ 778,225

Квартира с 3-мя спальнями в новом жилом частном комплексе, который будет построен на южном б…