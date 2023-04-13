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Realting.com
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West
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65
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39
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46 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
84 м²
€ 290,000
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
Квартира 1 спальня
Carnaxide, Португалия
59 м²
€ 345,000
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом,…
Квартира 2 спальни
Porto Salvo, Португалия
109 м²
€ 651,688
Квартира с 2 спальнями, новая, 109 кв.м., с общим садом 9 кв.м., балконом 22 кв.м. и 2 парко…
Квартира 1 спальня
Amadora, Португалия
59 м²
€ 345,000
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
70 м²
€ 315,000
Квартира с 1 спальней площадью 54 кв. м, балконом 16 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой …
Квартира 4 спальни
Estoril, Португалия
256 м²
€ 2,750,000
Квартира с 4 спальнями, 256 кв.м. (общая площадь), с видом на океан, в новом кондоминиуме с …
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
106 м²
€ 725,000
Просторная квартира 106 м2 , 1 спальня, 1 машиноместо в проекте класса люкс - закрытом…
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
174 м²
€ 1,550,000
Отличная квартира 3 спальни в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море,…
Пентхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
211 м²
€ 2,778,000
Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором…
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
161 м²
€ 1,269,800
Просторная квартира 161 м2 , 3 спальни, терраса 13 м2, 3 машиноместа&nb…
Квартира 3 спальни
Alcoitao, Португалия
136 м²
€ 1,187,240
Квартира 3 спальни 136 кв.м. с садом 96 кв.м. и бассейном, в здании Tamariz 7125, расп…
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
66 м²
€ 420,000
Квартира с 1 спальней в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Campolide.…
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
139 м²
€ 720,000
Квартира с 2 спальнями в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Camp…
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
170 м²
€ 960,000
Квартира с 3 спальнями и с видом на реку в новом престижном кондоминиуме Infinity …
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
134 м²
€ 925,000
Квартира 2 спальни с балконом площадью 22 кв.м и жилой площадью 110,24 кв.м. …
Квартира 1 спальня
Estrela, Португалия
92 м²
€ 895,000
Квартира с 1 спальней, с балконом площадью 15,58 кв.м и жилой площадью 76,41 кв.м…
Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
133 м²
€ 795,000
Этот жилой комплекс в Campo de Ourique имеет бассейн на крыше с фантастическим видом н…
Квартира 2 спальни
Sacavem, Португалия
94 м²
€ 565,000
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
Квартира 1 спальня
Sacavem, Португалия
56 м²
€ 350,000
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
Квартира 3 спальни
Estoril, Португалия
168 м²
€ 918,500
Просторная квартира 168 м2 с террасой 26 м2 и 3 машиноместа в новом комплексе с бассейном Pa…
Пентхаус 6 спален
West, Португалия
857 м²
€ 7,950,000
Пентхаус расположен в популярном районе Лиссабона, на первой линии реки, рядом с исторически…
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
102 м²
€ 438,000
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
172 м²
€ 799,000
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
Квартира 2 спальни
Campo de Ourique, Португалия
123 м²
€ 670,000
Квартира с 2 спальнями площадью 115,44 м2 с балконом, парковочным местом и кладовой&nbs…
Квартира 5 спален
Campo de Ourique, Португалия
379 м²
€ 2,600,000
Квартира с 5 спальнями площадью 342,74 м2, с балконом, 1 парковкой и кладовой в новом&…
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
123 м²
€ 550,000
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
Пентхаус 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
356 м²
€ 3,250,000
Квартира с 4 спальнями площадью 356 м2, с балконом, террасой 60 м2, бассейно…
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
81 м²
€ 610,000
Квартира площадью 81 м2,на 1 этаже с 1 спальней, террасой 34 м2 ,и кла…
Квартира 1 спальня
Portela, Португалия
64 м²
€ 560,000
Квартиры комплекса Martinhal Residences будут иметь типологию от 1 до 4 спален, площад…
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
189 м²
€ 1,340,000
Просторная квартира с 3 спальнями, 4 ванными комнатами, террасой 14 м2, двумя…
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