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Купить квартиру в West, Португалия

Marvila
39
Avenidas Novas
30
Campo de Ourique
27
Sacavem
26
Arroios
22
Belem
21
Alcantara
19
Oeiras
14
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20 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
66 м²
€ 420,000
Квартира с 1 спальней в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Campolide.…
Квартира 2 спальнив Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
139 м²
€ 720,000
Квартира с 2 спальнями в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Camp…
Квартира 3 спальнив Avenidas Novas, Португалия
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
170 м²
€ 960,000
Квартира с 3 спальнями и с видом на реку в новом престижном кондоминиуме Infinity …
Квартира 2 спальнив Estrela, Португалия
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
134 м²
€ 925,000
Квартира 2 спальни с балконом площадью 22 кв.м и жилой площадью 110,24 кв.м. …
Квартира 1 спальняв Estrela, Португалия
Квартира 1 спальня
Estrela, Португалия
92 м²
€ 895,000
Квартира с 1 спальней, с балконом площадью  15,58 кв.м и жилой площадью 76,41 кв.м…
Квартира 2 спальнив Sacavem, Португалия
Квартира 2 спальни
Sacavem, Португалия
94 м²
€ 565,000
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
Квартира 1 спальняв Sacavem, Португалия
Квартира 1 спальня
Sacavem, Португалия
56 м²
€ 350,000
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
Квартира 2 спальнив Cruz Quebrada, Португалия
Квартира 2 спальни
Cruz Quebrada, Португалия
96 м²
€ 485,000
Turquesa  -  это уникальный жилой кондоминиум, в котором царят краски природы…
Квартира 2 спальнив Portela, Португалия
Квартира 2 спальни
Portela, Португалия
87 м²
€ 590,000
Эта роскошная  квартира расположена в центре района выставок Parques das Nacões)…
Квартира 2 спальнив Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
102 м²
€ 438,000
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
Квартира 4 спальнив Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
172 м²
€ 799,000
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
Пентхаус 2 спальнив Misericordia, Португалия
Пентхаус 2 спальни
Misericordia, Португалия
120 м²
€ 1,500,000
Новостройка в Lapa, с гаражом и видом на реку Тежу. Последний 5 этаж.Престижное и очень благ…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
83 м²
€ 820,000
Здание проекта Bragança 10 это вариант апартаментов в самой лучшей зоне Chiado.&…
Квартира 3 спальнив Belem, Португалия
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
123 м²
€ 550,000
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
Квартира 1 спальняв Portela, Португалия
Квартира 1 спальня
Portela, Португалия
64 м²
€ 560,000
Квартиры комплекса  Martinhal Residences будут иметь типологию от 1 до 4 спален, площад…
Квартира 1 спальняв Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
76 м²
€ 510,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
Квартира 1 спальняв Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
65 м²
€ 410,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
Квартира 3 спальнив Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
133 м²
€ 805,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
Квартира 4 спальнив Marvila, Португалия
Квартира 4 спальни
Marvila, Португалия
192 м²
€ 1,250,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
Квартира 2 спальнив Marvila, Португалия
Квартира 2 спальни
Marvila, Португалия
118 м²
€ 660,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…

Параметры недвижимости в West, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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