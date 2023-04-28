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Жильё в Viseu Dao-Lafoes, Португалия

Cinfaes
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1 объект найдено
Дом 10 спален в Tendais, Португалия
Дом 10 спален
Tendais, Португалия
12 Количество комнат 14 ванных комнат 41 500 м²
€ 1,900,000

Параметры недвижимости в Viseu Dao-Lafoes, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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