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Виллы с бассейном в Португалии

Cascais
35
Portimao
31
Sao Goncalo de Lagos
26
Cascais e Estoril
24
Лагоа и Карвоейру
18
Мадейра
17
Албуфейра
14
Silves
13
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98 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
€ 589,000
Вилла 3 спальни в Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
€ 750,000
Вилла 3 спальни в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
€ 1,025,000
Вилла 3 спальни в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 266 м²
€ 1,490,000
Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 416 м²
€ 1,400,000
Вилла 3 спальни в Alcoitao, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcoitao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
€ 1,803,000
Вилла 3 спальни в Coimbrao, Португалия
Вилла 3 спальни
Coimbrao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
€ 395,000
Вилла 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
€ 360,000
Вилла 3 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Вилла 3 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
€ 400,000
Вилла 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
€ 375,000
Вилла 4 спальни в Porto Salvo, Португалия
Вилла 4 спальни
Porto Salvo, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
€ 1,356,200
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
€ 430,000
Вилла 3 спальни в Vieira de Leiria, Португалия
Вилла 3 спальни
Vieira de Leiria, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
€ 395,000
Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Площадь 415 м²
€ 1,550,000
Вилла 5 спален в Estrela, Португалия
Вилла 5 спален
Estrela, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
€ 2,430,000
Вилла 4 спальни в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
Количество спален 4
Площадь 291 м²
€ 1,090,000
Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
€ 1,595,000
Вилла 3 спальни в Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 3
Площадь 396 м²
€ 1,350,000
Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 313 м²
€ 1,695,000
Вилла 5 спален в Boliqueime, Португалия
Вилла 5 спален
Boliqueime, Португалия
Количество спален 5
€ 1,900,000
Вилла 3 спальни в Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 3
Площадь 277 м²
€ 1,400,000
Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 337 м²
€ 650,000
Вилла 2 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 220 м²
€ 1,991,500
Вилла 3 спальни в Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 3 спальни
Montemor-o-Novo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 347 м²
€ 1,090,000
Вилла 3 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 220 м²
€ 1,991,500
Вилла 4 спальни в Alcoitao, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
Количество спален 4
Площадь 282 м²
€ 2,050,000
Вилла 4 спальни в Oeiras, Португалия
Вилла 4 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 227 м²
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 412 м²
€ 638,000
Вилла 3 спальни в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 275 м²
€ 1,050,000

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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