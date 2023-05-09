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Realting.com
Португалия
Виллы
Виллы с бассейном в Португалии
Cascais
35
Portimao
31
Sao Goncalo de Lagos
26
Cascais e Estoril
24
Лагоа и Карвоейру
18
Мадейра
17
Албуфейра
14
Silves
13
Albufeira e Olhos de Agua
12
Sao Clemente
12
Алентежу
12
Sao Bras de Alportel
10
Olhao
6
Alcantarilha e Pera
5
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde
5
Luz de Tavira e Santo Estevao
4
Oeiras
4
Caldas da Rainha
3
Estrela
3
Фару
3
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Вилла
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98 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
3
375 м²
€ 589,000
Вилла 3 спальни
Calheta, Португалия
3
294 м²
€ 750,000
Вилла 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
3
187 м²
€ 1,025,000
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
3
266 м²
€ 1,490,000
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
3
261 м²
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
3
416 м²
€ 1,400,000
Вилла 3 спальни
Alcoitao, Португалия
3
176 м²
€ 1,803,000
Вилла 3 спальни
Coimbrao, Португалия
3
152 м²
€ 395,000
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3
116 м²
€ 360,000
Вилла 3 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
3
200 м²
€ 400,000
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3
146 м²
€ 375,000
Вилла 4 спальни
Porto Salvo, Португалия
4
185 м²
€ 1,356,200
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
3
167 м²
€ 430,000
Вилла 3 спальни
Vieira de Leiria, Португалия
3
152 м²
€ 395,000
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5
415 м²
€ 1,550,000
Вилла 5 спален
Estrela, Португалия
5
292 м²
€ 2,430,000
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
4
291 м²
€ 1,090,000
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
3
€ 1,595,000
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
3
396 м²
€ 1,350,000
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
313 м²
€ 1,695,000
Вилла 5 спален
Boliqueime, Португалия
5
€ 1,900,000
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
3
277 м²
€ 1,400,000
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
3
337 м²
€ 650,000
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
2
220 м²
€ 1,991,500
Вилла 3 спальни
Montemor-o-Novo, Португалия
3
347 м²
€ 1,090,000
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
3
220 м²
€ 1,991,500
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
4
282 м²
€ 2,050,000
Вилла 4 спальни
Oeiras, Португалия
4
227 м²
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
4
412 м²
€ 638,000
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
3
275 м²
€ 1,050,000
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Параметры недвижимости в Португалии
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