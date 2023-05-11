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Виллы с видом на море в Португалии

Cascais
35
Portimao
31
Лагос
28
Sao Goncalo de Lagos
25
Cascais e Estoril
24
Лагоа
18
Лагоа и Карвоейру
18
Мадейра
17
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63 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
€ 589,000
Вилла 3 спальни в Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
€ 750,000
Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 360 м²
€ 1,850,000
Вилла 5 спален в Лагос, Португалия
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 655 м²
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Вилла 3 спальни в Nuns Valley, Португалия
Вилла 3 спальни
Nuns Valley, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
€ 500,000
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
€ 450,000
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
€ 700,000
Вилла 3 спальни в Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 3
Площадь 396 м²
€ 1,350,000
Вилла 5 спален в Boliqueime, Португалия
Вилла 5 спален
Boliqueime, Португалия
Количество спален 5
€ 1,900,000
Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 337 м²
€ 650,000
Вилла 4 спальни в Alcoitao, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
Количество спален 4
Площадь 282 м²
€ 2,050,000
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 412 м²
€ 638,000
Вилла 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 800,000
Вилла 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 750,000
Вилла 4 спальни в Atalaia, Португалия
Вилла 4 спальни
Atalaia, Португалия
Количество спален 4
Площадь 196 м²
€ 530,000
Вилла 4 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 264 м²
€ 2,200,000
Вилла 4 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Вилла 4 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Количество спален 4
Площадь 552 м²
€ 1,550,000
Вилла 3 спальни в Lourinha, Португалия
Вилла 3 спальни
Lourinha, Португалия
Количество спален 3
Площадь 322 м²
€ 620,000
Вилла 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
€ 2,800,000
Вилла 4 спальни в Almancil, Португалия
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
€ 5,500,000
Вилла 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 734 м²
€ 5,500,000
Вилла 3 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 3 спальни
Comporta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
€ 594,000
Вилла 2 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 2 спальни
Comporta, Португалия
Количество спален 2
Площадь 190 м²
€ 514,000
Вилла 4 спальни в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
Количество спален 4
Площадь 230 м²
€ 720,000
Вилла 3 спальни в Sagres, Португалия
Вилла 3 спальни
Sagres, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
€ 700,000
Вилла 4 спальни в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
Количество спален 4
Площадь 193 м²
€ 590,000
Вилла 3 спальни в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни
Arco da Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 240 м²
€ 550,000
Вилла 4 спальни в Santa Cruz, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 4
Площадь 372 м²
€ 850,000
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 332 м²
€ 625,000

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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