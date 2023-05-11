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Realting.com
Португалия
Виллы
Виллы с видом на море в Португалии
Cascais
35
Portimao
31
Лагос
28
Sao Goncalo de Lagos
25
Cascais e Estoril
24
Лагоа
18
Лагоа и Карвоейру
18
Мадейра
17
Албуфейра
15
Silves
14
Albufeira e Olhos de Agua
12
Sao Clemente
12
Алентежу
12
Sao Bras de Alportel
10
Северный
8
Olhao
6
Alcantarilha e Pera
5
Oeiras
4
Estrela
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Фару
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63 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
3
375 м²
€ 589,000
Вилла 3 спальни
Calheta, Португалия
3
294 м²
€ 750,000
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
3
261 м²
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
3
360 м²
€ 1,850,000
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
7
5
655 м²
3
€ 3,000,000
Вилла 3 спальни
Nuns Valley, Португалия
4
3
271 м²
2
€ 500,000
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
4
3
271 м²
2
€ 450,000
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
4
4
225 м²
2
€ 700,000
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
3
396 м²
€ 1,350,000
Вилла 5 спален
Boliqueime, Португалия
5
€ 1,900,000
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
3
337 м²
€ 650,000
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
4
282 м²
€ 2,050,000
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
4
412 м²
€ 638,000
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3
3
1
€ 800,000
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3
4
2
€ 750,000
Вилла 4 спальни
Atalaia, Португалия
4
196 м²
€ 530,000
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
4
264 м²
€ 2,200,000
Вилла 4 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
4
552 м²
€ 1,550,000
Вилла 3 спальни
Lourinha, Португалия
3
322 м²
€ 620,000
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4
5
€ 2,800,000
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4
2
€ 5,500,000
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4
6
734 м²
€ 5,500,000
Вилла 3 спальни
Comporta, Португалия
3
200 м²
€ 594,000
Вилла 2 спальни
Comporta, Португалия
2
190 м²
€ 514,000
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
4
230 м²
€ 720,000
Вилла 3 спальни
Sagres, Португалия
3
129 м²
€ 700,000
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
4
193 м²
€ 590,000
Вилла 3 спальни
Arco da Calheta, Португалия
3
240 м²
€ 550,000
Вилла 4 спальни
Santa Cruz, Португалия
4
372 м²
€ 850,000
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
3
332 м²
€ 625,000
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