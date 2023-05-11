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Виллы с видом на горы в Португалии

Quarteira
54
Cascais
35
Portimao
31
Лагос
28
Sao Goncalo de Lagos
25
Cascais e Estoril
24
Лагоа
18
Лагоа и Карвоейру
18
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5 объектов найдено
Вилла 1 спальня в Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Вилла 1 спальня
Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
€ 410,000
Вилла 3 спальни в Lourinha, Португалия
Вилла 3 спальни
Lourinha, Португалия
Количество спален 3
Площадь 322 м²
€ 620,000
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
€ 785,000
Вилла 4 спальни в Alcabideche, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
€ 1,395,000
Вилла 5 спален в Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 257 м²
€ 2,200,000

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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