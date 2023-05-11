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Виллы возле озера в Португалии

Quarteira
54
Cascais
35
Portimao
31
Лагос
28
Sao Goncalo de Lagos
25
Cascais e Estoril
24
Лагоа
18
Лагоа и Карвоейру
18
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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Estrela, Португалия
Вилла 5 спален
Estrela, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
€ 2,435,000
Вилла 12 спален в Португалия, Португалия
Вилла 12 спален
Португалия, Португалия
Количество спален 12
Площадь 685 м²
€ 5,250,000

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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