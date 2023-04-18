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Купить квартира-студия в Vila Nova de Gaia, Португалия

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Vila Nova de Gaia, Португалия
Студия 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2/4 Этаж
€ 356,800
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
Студия 1 спальняв Vila Nova de Gaia, Португалия
Студия 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/4 Этаж
€ 612,080
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
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