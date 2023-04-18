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Купить недвижимость с видом на море в Vila Nova de Gaia, Португалия

2 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Francelos, Португалия
Квартира 1 спальня
Francelos, Португалия
67 м²
€ 360,000
Квартира с 1 спальней  с балконом и видом на океан в Гайе в новом комплексе O…
Квартира 2 спальнив Francelos, Португалия
Квартира 2 спальни
Francelos, Португалия
114 м²
€ 488,000
В Вила-Нова-де-Гайя, Канидело, жилой комплекс Ocean Living расположен прямо у океана, что де…
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