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Купить дом в Vila Nova de Gaia, Португалия

1 объект найдено
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Vila Nova de Gaia, Португалия
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 588,000
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
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