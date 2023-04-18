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Купить недвижимость в Vila Nova de Gaia, Португалия

6 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Francelos, Португалия
Квартира 1 спальня
Francelos, Португалия
67 м²
€ 360,000
Квартира с 1 спальней  с балконом и видом на океан в Гайе в новом комплексе O…
Квартира 2 спальнив Francelos, Португалия
Квартира 2 спальни
Francelos, Португалия
114 м²
€ 488,000
В Вила-Нова-де-Гайя, Канидело, жилой комплекс Ocean Living расположен прямо у океана, что де…
Студия 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Vila Nova de Gaia, Португалия
Студия 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2/4 Этаж
€ 356,800
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
Студия 1 спальняв Vila Nova de Gaia, Португалия
Студия 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/4 Этаж
€ 612,080
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
Квартира 2 спальнив Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 116 м² 1/3 Этаж
€ 600,800
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Vila Nova de Gaia, Португалия
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 588,000
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
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