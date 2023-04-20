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Купить недвижимость в Vila Nova de Famalicao, Португалия

2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Vila Nova de Famalicao, Португалия
Вилла 4 спальни
Vila Nova de Famalicao, Португалия
6 Количество комнат 7 ванных комнат 27 807 м²
€ 1,200,000
Домв Delaes, Португалия
Дом
Delaes, Португалия
17 000 м²
€ 750,000
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