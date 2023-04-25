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Виллы с бассейном в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла 2 комнаты в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Вилла 2 комнаты
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
2 Количество комнат 3 ванных комнат 144 м²
€ 380,000
A classically designed two bedroom villa situated in a tranquil location, offering luxurious…
Вилла 4 комнаты в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Вилла 4 комнаты
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 218 м²
€ 595,000
A beautiful and comforting 3 bedroom, 4 bathroom villa set in lush, Mediterranean gardens o…

Параметры недвижимости в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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