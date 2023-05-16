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Виллы с видом на море в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Вилла 3 комнаты
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 729 м²
€ 480,000
A modern villa for sale in Sagres, situated within the Western Algarve it comes with both vi…

Параметры недвижимости в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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