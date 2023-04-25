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Таунхаусы с видом на море в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
137 м²
€ 550,000
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
Таунхаус 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
122 м²
€ 550,000
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в сам…

Параметры недвижимости в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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