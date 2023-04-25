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Жильё с бассейном в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
137 м²
€ 550,000
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
Таунхаус 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
122 м²
€ 550,000
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в сам…
Вилла 2 комнаты в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Вилла 2 комнаты
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
2 Количество комнат 3 ванных комнат 144 м²
€ 380,000
A classically designed two bedroom villa situated in a tranquil location, offering luxurious…
Вилла 4 комнаты в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Вилла 4 комнаты
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 218 м²
€ 595,000
A beautiful and comforting 3 bedroom, 4 bathroom villa set in lush, Mediterranean gardens o…

Параметры недвижимости в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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