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Жильё с видом на море в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
137 м²
€ 550,000
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
Таунхаус 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
122 м²
€ 550,000
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в сам…
Вилла 3 комнаты в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Вилла 3 комнаты
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 1 729 м²
€ 480,000
A modern villa for sale in Sagres, situated within the Western Algarve it comes with both vi…

Параметры недвижимости в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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