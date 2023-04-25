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Дома в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

7 объектов найдено
Дом 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Дом 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
5 ванных комнат 385 м²
€ 1,175,000
Если вы ищете недвижимость, которая дает вам возможность подать заявку на Золотую визу в Алг…
Таунхаус 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
137 м²
€ 550,000
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
Таунхаус 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
122 м²
€ 550,000
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в сам…
Вилла 3 комнаты в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Вилла 3 комнаты
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 1 729 м²
€ 480,000
A modern villa for sale in Sagres, situated within the Western Algarve it comes with both vi…
Вилла 2 комнаты в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Вилла 2 комнаты
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
2 Количество комнат 3 ванных комнат 144 м²
€ 380,000
A classically designed two bedroom villa situated in a tranquil location, offering luxurious…
Вилла 4 комнаты в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Вилла 4 комнаты
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 218 м²
€ 595,000
A beautiful and comforting 3 bedroom, 4 bathroom villa set in lush, Mediterranean gardens o…
Таунхаус 2 комнаты в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 комнаты
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 145,000
A traditional Portuguese townhouse for sale in Raposeira, located approximately five minutes…

Параметры недвижимости в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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